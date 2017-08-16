Patlayan su borusunun altında araba yıkadılar

Bolu'da belediyenin patlayan su borusu patladı. Bunu gören sürücüler otomobilin altında otomobillerini yıkadılar.

Bolu'da Sağlık Mahallesi Zekai Konpara Bulvarı üzerinde yapılan kaldırım çalışması sırasında Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılan su borusu patladı.

Tazyikli şekilde yola fışkıran suyu gören bazı sürücüler, otomobillerini yavaşlatarak ıslanmasını sağladı, bazıları da tamamen durarak otomobilini yıkadı. Sürücülerin geri manevra yaparak otomobillerini yıkamaları ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık yarım saat boyunca akan su belediye ekiplerinin gelmesiyle kesildi.