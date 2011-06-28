-PATLAYAN İSTASYONUN İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI ŞANLIURFA (A.A) - 28.06.2011 - Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı akaryakıt istasyonundaki patlamayla ilgili gözaltına alınan işletmeci tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün bir akaryakıt istasyonununda gaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanan işletmeci Mustafa Aydın, daha sonra adliyeye sevk edildi. 3. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Aydın, tutuklandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü beldesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama sonucu 1 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı. Olayda 200'den fazla ev ve iş yeri ile 20'nin üzerinde araç zarar görmüştü.