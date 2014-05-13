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Patlamanın yaşandığı maden işletmesinden ilk açıklama

Soma'daki kömür madeninde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Soma Kömür İşletmeleri, patlamanın nedeninin araştırıldığını kaydetti

13 Mayıs 2014 23:49

Soma'da trafo patlaması sonucunda 200'den fazla işçnin mahsur kaldığı maden ocağının işletme sahibi olan Soma Kömür İşletmeleri AŞ patlamaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada “madende gerekli tüm önlemlerin alındığı” savunularak kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Manisa Soma'da bulunan kömür ocağımızda trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın sonucu elim bir kaza yaşanmıştır. Alınan en yüksek ve sürekli denetim altında olan tedbirlere rağmen yaşanan kaza sonrasında anında müdahale gerçekleştirilmiştir."
"Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır ama birinci önceliğimiz içerideki çalışanlarımızın bir an önce sağ salim kurtarılması; sevenlerine, ailelerine ve bizlere kavuşturulması yönündedir."

"Yaşanan tüm gelişmeler an be an kamuoyu ile tarafımızdan paylaşılacaktır. Bu elim kazada ne yazık ki hayatını kaybeden çalışanlarımız olmuştur. Vefat eden çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

 

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