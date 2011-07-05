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PATLAMANIN NEDENİ SES BOMBASI OLABİLİR ANKARA (A.A)

05 Temmuz 2011 12:55

-PATLAMANIN NEDENİ SES BOMBASI OLABİLİR ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Eskişehir yolunda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya bir ses bombasının neden olabileceğini düşündüklerini söyledi. Patlamanın olduğu bölgeye gelen Çatalkaya, burada Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile incelemelerde bulundu. Çatalkaya, basın mensuplarının sorusu üzerine, patlamaya bir ses bombasının neden olabileceğini düşündüklerini belirtti. Görgü tanıklarından Emre Hakkan, patlamanın saat 07.40 sularında, askeri aracın geçişi sırasında meydana geldiğini söyledi. Arada sivil araç bulunması nedeniyle askeri aracın fazla bir hasar görmediğini ifade eden Hakkan, bölgenin, askeri personelin servis araçlarına inip bindiği yer olduğunu kaydetti. Patlama nedeniyle 4 otomobilde maddi hasar meydana geldiği, araçlarda bulunan bir kişinin, olay nedeniyle şok geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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