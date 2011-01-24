-PATLAMANIN NEDENİ "İNTİHAR SALDIRISI" MOSKOVA (A.A) - 24.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova havaalanında meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu bildirildi. İngilizce yayın yapan "Russia Today" televizyonu, polisin yaptığı açıklamada, Rusya'nın en büyük ve trafiği en fazla olan Domodedova havaalanındaki patlamaya bir veya birden fazla intihar eylemcisinin yol açtığının belirtildiğini kaydetti. -31 KİŞİ ÖLDÜ Öte yandan patlamayı incelemek için oluşturulan soruşturma komitesi tarafından yapılan açıklamada, havaalanındaki patlamaya terörist saldırının neden olduğu, saldırıda 31 kişinin öldüğü 130 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu arada, polis geçen yıl mart ayında başkent Moskova'daki metrolarda arka arkaya meydana gelen terörist saldırıları göz önünde bulundurarak olası ikinci veya üçüncü bir saldırının metro veya havaalanlarında meydana gelmesini önlemek için yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.