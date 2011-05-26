-PATLAMANIN DELİLLERİ TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'taki patlama yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada, bombanın üzerine konulduğu belirtilen elektrikli bisiklet ile çevredeki parçalar delil olarak toplanarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Patlamada hasar gören İETT otobüsü ve diğer araçlar, olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Olay yerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesine bağlı görevliler, patlamanın olduğu yeri boyadılar. Olay yerindeki çalışmaların bitmesinin ardından Nispetiye Caddesi ve Koç Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.