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Dünya

Patlamamış bomba sandılar, kabak çıktı

Polis, 40 santimetre uzunluğundaki sebzenin "gerçekten bombaya benzediğini" söyledi

03 Kasım 2017 22:09

Almanya'da bahçesine düşen dev bir kabağı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba sanan 81 yaşındaki emekli, çareyi polisi aramakta buldu.

Polis, 5 kilo ağırlığındaki kabağın, çiti aşıp, 81 yaşındaki adamın bahçesine düşmüş olabileceğini söyledi.

Ülkenin güneybatısındaki Karlsruhe kentinin Bretten kasabasında yaşanan olayda, tahliye emri verilmeden önce bomba sanılanın aslında kabak olduğu anlaşıldı.

Polis 40 santimetre uzunluğundaki sebzenin "gerçekten bombaya benzediğini" söyledi.

Almanya'da genelde inşaat kazıları sırasında İngiliz ya da Amerikan Hava Kuvvetleri'nce atılmış çok sayıda patlamamış bomba bulunuyor.

3 Eylül'de 65 bin kişi, 1,4 tonluk bir İngiliz bombasının etkisiz hale getirilmesi sırasında evlerinden tahliye edilmişti.

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