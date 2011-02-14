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PATLAMALARLA İLGİLİ 3 GÖZALTI ANKARA (A.A) 

14 Şubat 2011 19:55

-PATLAMALARLA İLGİLİ 3 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Ostim ve İvedik'te meydana gelen patlamalarla ilgili olarak 2 iş yeri sahibi ile bir imalat sorumlusu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ostim ve İvedik'teki patlamalarla ilgili 6 bilirkişi tarafından hazırlanan ön rapor, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Raporun Başsavcılığa verilmesinin ardından, Ostim'deki patlamanın gerçekleştiği iş yerinin sahiplerinden Aydın Özkan ile iş yerinin imalat sorumlusu Mustafa Saydan gözaltına alındı. İvedik'teki patlamanın gerçekleştiği iş yerinin sahibi Numan Güleç ve eşi de bugün emniyete ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından, Numan Güleç gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Öte yandan TÜBİTAK ile bilirkişilerin, patlamalara ilişkin incelemelerinin devam ettiği  ve hazırlanacak kapsamlı raporun, önümüzdeki günlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit koordinesinde soruşturmayı yürüten savcılara sunulacağı öğrenildi.

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