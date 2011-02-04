T24 LogoT24 Logo
Gündem

PATLAMALARDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 03:55

-PATLAMALARDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Ostim'de dün gerçekleşen iki ayrı patlamada yaralananların isimleri ve tedavi gördükleri hastaneler belirlendi.  Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah 11.10'da meydana gelen patlamada yaralanan ve halen tedavisi devam edenlerin isimleri ve tedavi gördükleri hastaneleri şöyle açıkladı: ''Hasan Bozkurt; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mükremin Atmaca, Abdurrahman Ersoy, Ataman Ergün, Faruk Ünlü; Onkoloji Araştırma Hastanesi, Orhan Er; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Özbek; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İbrahim Demir; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güldal Ekim; Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadullah Çoban ve Adnan Biber; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hacı Ali Şahman ve Muhammet Altınbaş; Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ahmet Çağatay Gür; Ufuk Üniversitesi.''  Aksoy, dün 19.30'da gerçekleşen ikinci patlama sonucu yaralananlar ve tedavi gördükleri hastanelerin ise ''Kemalettin Çenli, Hayrettin Çenli, Volkan Üçler, Ozan Bozer; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Akkaya; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Şimşek; Etimesgut Devlet Hastanesi, İbrahim Dal ve Nihat Gülerkaya; Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Volkan Özdemir ve Onur Çorumlu; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'' olduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24