-PATLAMALARDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara Ostim'de dün gerçekleşen iki ayrı patlamada yaralananların isimleri ve tedavi gördükleri hastaneler belirlendi. Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah 11.10'da meydana gelen patlamada yaralanan ve halen tedavisi devam edenlerin isimleri ve tedavi gördükleri hastaneleri şöyle açıkladı: ''Hasan Bozkurt; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mükremin Atmaca, Abdurrahman Ersoy, Ataman Ergün, Faruk Ünlü; Onkoloji Araştırma Hastanesi, Orhan Er; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Özbek; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İbrahim Demir; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güldal Ekim; Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadullah Çoban ve Adnan Biber; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hacı Ali Şahman ve Muhammet Altınbaş; Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ahmet Çağatay Gür; Ufuk Üniversitesi.'' Aksoy, dün 19.30'da gerçekleşen ikinci patlama sonucu yaralananlar ve tedavi gördükleri hastanelerin ise ''Kemalettin Çenli, Hayrettin Çenli, Volkan Üçler, Ozan Bozer; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Akkaya; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Şimşek; Etimesgut Devlet Hastanesi, İbrahim Dal ve Nihat Gülerkaya; Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Volkan Özdemir ve Onur Çorumlu; Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'' olduğunu bildirdi.