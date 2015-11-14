Patlamalar Stade De France'tan duyuldu, seyirciler böyle tahliye edildi

Paris, en az 129 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla sarsılırken, Fransa ile Almanya'nın hazırlık maçında karşılaştığı Stade de France'ın yakınlarında da 2 ayrı patlama meydana geldi. Maçın oynadığı sırada patlama sesi duyulurken mücadele sonrası taraftarlar güvenlik nedeniyle sahaya alındı. Taraftarlar, daha sonra tahliye edildi.

Karşılaşmayı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, stat çevresinde meydana gelen patlamaların ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stattan çıkarıldı. Müsabaka bitmesine rağmen bir süre taraftarların çıkışına izin verilmedi. Stat dışında güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından patlamaların yaşandığı bölgeye uzak kapılardan tahliye edildi.