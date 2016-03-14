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Patlamadan yaralı kurtulan otobüs şoförü: Bir anda kendimizi alev topunun içinde bulduk

"Otobüsün parçalanan camından dışarıya fırladım"

14 Mart 2016 14:24

Ankara'daki terör saldırısında hurdaya dönen yolcu otobüsünün şoförü Necati Yılmaz tedavi gördüğü hastanede patlama anını anlatı. Kullandığı Esertepe-Kızılay-Bakanlıklar seferini yapan 284 numaralı otobüste 10 yolcunun  bulunduğunu ifade eden Yılmaz " Orta şeritte seyrediyordum. Yaklaşık 30 kilometre süratim vardı. Işıkları geçtikten 50 metre sonra kendimizi bir alev topunun içinde bulduk" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altında olan Yılmaz, yüzünde, el ve bacaklarında yanıklar bulunduğunu, genel durumunun ise iyi olduğunu söyledi. Yılmaz patlama esnasına ilişkin de "Otobüs sol şeride doğru savruldu. Patlama sağ tarafta orta kapıya yakın yerde, otobüs hareket halindeyken meydana geldi. Patlamanın etkisiyle otobüsün havaya fırladığını hissettim" ifadelerini kullandı. Otobüsün parçalanan camından dışarı fırladığını anlatan Yılmaz, bir süre yerde yattıktan sonra kalkarak önünde bulunan halk otobüsüne yöneldiğini aktardı.


Halk otobüsünde bulunanların dışarı çıkmaya çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Dışarı ilk çıktığımda bilincim yerindeydi. Bir yandan kanamam devam ederken bir yandan da dolaşıyordum. Can havliyle dışarı çıkmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak istedim. Otobüse yöneldim. Birkaçının çıkarılmasına yardımcı oldum" sözleriyle o anı anlattı. Tedavisinin bugün tamamlanarak taburcu edileceğini bildiren Yılmaz, en kısa zamanda görevine dönmek istediğini belirtti.

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