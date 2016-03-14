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Patlamadan önceki son konuşması annesiyleydi...

Elvin Buğra, Çankaya Üniversitesi'nde okuyordu

14 Mart 2016 14:28

Ankara’da 37 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıda, 19 yaşındaki Elvin Buğra Arslan da hayatını kaybetti. Güvenpark’ta annesi ile telefonda konuşan Arslan, otobüse bindiğini söyledikten sonra hain saldırıda yaşamını yitirdi. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Elvin Buğra Arslan’ın kuzeni Twitter’da bir mesaj yayınlayarak ondan haber alınamadığını duyurdu. Arslan’ı bulmak için herkes seferber oldu. Saatler sonra ise acı haber geldi.

1996 doğumlu olan Arslan, 2014 yılında Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde lisans eğitimine başlamıştı. Amatör olarak müzikle de ilgilenen Arslan, önce Fenerbahçe SK alt yapısında basketbol, sonrasında Gençlerbirliği SK altyapısında futbol oynamıştı.

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