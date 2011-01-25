-PATLAMADAN HAVAALANI GÜVENLİĞİNİ SORUMLU TUTTU MOSKOVA (A.A) - 25.01.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, başkent Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda düzenlenen terörist saldırının, havaalanı güvenliğinin boşluğundan kaynaklandığını söyledi. Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, "Bunun, çok sayıda insanı öldürmeyi amaçlayan, çok iyi planlanmış terörist bir saldırı olduğu son derece aşikar" diye konuştu. Domodedova'daki terörist saldırının havaalanı güvenliğinin zafiyetinden kaynaklandığını ifade eden Medvedev, "Yaşananlar güvenlik ihlallerinin olduğunu çok net şekilde gösteriyor" dedi. Medvedev, Vedomosti gazetesine verdiği demeçte de olayın güvenlik kurallarının ihlalinden kaynaklandığının net olduğunu belirterek, güvenlik ihlaline neden olan tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Tüm toplu taşıma merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Medvedev, bagajların aranması dahil, tüm güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılacağını ve vatandaşların biraz sıkıntı çekebileceğini kaydetti. Medvedev, güvenlik yetkilileriyle yapacağı toplantı dolayısıyla Davos'taki ekonomik foruma katılmayacak. Moskova'daki terörist saldırı, Kremlin'in alarma geçmesine neden olurken, saldırının ülkedeki etnik çatışmaları körüklemesinden endişe ediliyor. Rus yetkililer, daha önceki saldırıların aksine intihar eylemcilerin kökeniyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. -İNTİHAR EYLEMCİSİ ARAP GÖRÜNÜŞLÜ- Rus İnterfaks ajansı, güvenlik güçlerine dayandırarak yayımladığı haberde, kafası kopan teröristin 30-35 yaşlarında "Arap görünüşlü" biri olduğunu duyurdu. İnterfaks, teröristin dış hatlarda gelenleri karşılamak için kullanılan salonda olduğunu ve bombanın burada patlatıldığını kaydetti. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, terörist saldırıda ölenlerin yakınlarına 2 milyon ruble (100 bin TL), yaralılara 1,5 milyon ruble (75 bin TL) ve hafif yaralılara da 1 milyon ruble (50 bin TL) yardımda bulunulması talimatı verdi. Bu arada, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de dün geceki terörist saldırının ardından önce Domodedova Havaalanı'na, ardından da hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. -"9 YABANCI ÖLDÜ"- Rusya Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, Domodedova Havaalanı'ndaki terörist saldırıda ölenlerin 9'unun yabancı ülke vatandaşı olduğunu kaydetti. Yetkili, ellerine ulaşan bilgiye göre Kırgızistan, Bulgaristan, Almanya, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan ve İngiliz vatandaşı 9 kişinin öldüğünü belirterek, "Almanya, Fransa, Slovakya, Özbekistan, Tacikistan ve Sırbistan vatandaşı olan 9 yaralı da hastanede tedavi görüyor. Yaralıların Moskova'ya gelmek isteyen yakınlarına vize desteğinde bulunacağız" dedi. -"UÇAĞA YETİŞMEK İÇİN 3 SAAT ÖNCEDEN HAVAALANINA GİTMEK GEREKECEK"- Moskova'da dün gece düzenlenen terörist saldırının ardından başkentteki Vnukova ve Şeremetyevo havaalanlarında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken, yolcuların uçağa yetişmeleri için havaalanına 3 saat önceden gitmeleri uyarısında bulunuldu. Yolcuları karşılamaya gelenlerin havaalanı girişlerinde detektörlerle tek tek aranmaları yüzünden uzun kuyruklar oluşurken, metrolarda ve kentin işlek bölgelerindeki kimlik ve pasaport kontrolleri de sıkılaştırıldı. -İKT MOSKOVA SALDIRISINI KINADI İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), dün Moskova Domodedovo Havalanında düzenlenen saldırıyı kınadı. İKT sözcüsü, yaptığı açıklamada bir çok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı "hain terörist saldırıyı" sert bir dille kınadıklarını belirtti. İKT'nin teröre karşı uluslararası alanda verilen mücadeledeki kararlı duruş ve temel ilkelerini teyid eden sözcü, İslam Konferansı Teşkilatı'nın bu hain saldırının faillerinin en hızlı biçimde adalet önüne çıkartılmasını beklediğini ifade etti.