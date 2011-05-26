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PATLAMADA YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 15:29

-PATLAMADA YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.  Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Etiler Koç Köprüsü çevresinde meydana gelen patlamada, yaşları 23 ile 55 arasında değişen 3'ü kadın 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5'inin Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıkları ifade edilen açıklamada, bir yaralının da kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastaneden Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildiği kaydedildi.  Açıklamada, hastanelerde tedavi gören yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6 hastanın ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bu arada, saldırıda yaralanan ''Agop'' adlı kişinin soyadının ise Demir olduğu öğrenildi. Aynı saldırıda polis memuru Seyfi Erdem, İETT şoförü Üzeyfe Erdem ile Yazgülü Şubatlı, Sami Işık, Ayten Bal ve Ceyhan Mercan da yaralanmıştı.  Öte yandan, özel hastaneden Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen yaralının kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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