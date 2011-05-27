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PATLAMADA YARALANAN 8 KİŞİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 02:04

-PATLAMADA YARALANAN 8 KİŞİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'taki bombalı saldırıda yaralanan sekiz kişinin tedavileri sürüyor.  İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Etiler Koç Köprüsü altında meydana gelen patlamada yaralanan üçü kadın sekiz kişinin sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Agop Demir (30), Sami Işık (23), Ali Osman Çakır (46), Yazgülü Şubatlı (50) ve A.Y'nin (31) Kulak Burun Boğaz Kliniğinde tedavi altında oldukları belirtilerek, vücudunda ikinci derece yanık olan ve Plastik Cerrahi Kliniğine yatırılan polis memuru Seyfi Erdem'in (52) ise genel durumunun orta düzeyde olduğu kaydedildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Ayten Bal'ın (38), sağ bacağında diz altından kesilme ve sol bacağında kırık olduğu, yaralının ameliyat sonrasında Genel Cerrahi Ortopedi ve Plastik Cerrahi Kliniğinde yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi.  Ceyhan Mercan'ın (39) da yine aynı klinikte takip edildiği bildirildi. 

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