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PATLAMADA NEFES BORUSU YANDI İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 15:35

-PATLAMADA NEFES BORUSU YANDI İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'ın Etiler semtinde meydana gelen patlamada yaralanan Yazgülü Şubatlı'nın akrabası gazeteci Tülay Şubatlı, ''Yazgülü'nün yüzünde ağır yanıklar var. Saçları da yanmış. En ciddi sorun nefes borusunda. Doktorlar nefes borusunun içeriden yandığını söyledi'' dedi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yakını Yazgülü Şubatlı'yı ziyaret eden gazeteci Tülay Şubatlı, Yazgülü Şubatlı'nın yüzünde ağır yanıklar olduğunu, saçlarının da yandığını belirtti. Tülay Şubatlı, ''En ciddi sorun nefes borusunda. Doktorlar nefes borusunun içeriden yandığını söyledi. Böyle şiddetli patlamalarda böyle bir durumun olduğunu belirtildi'' diye konuştu. Tülay Şubatlı, akrabası Yazgülü Şubatlı'nın halen solunum cihazına bağlı olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yazgülü'nün bu yanıktan ötürü yemek borusunun kapanması önlenmeye çalışılıyor. Halen yoğun bakımda. Sağ gözü de yaralanmış ama ne derece yaralandığını öğrenemedik. Olay sırasında yolda yürüyormuş. Olayın hemen ardından kendi telefonu bozulduğu için başkasının telefonundan eşini arayarak hastaneye kaldırıldığını haber vermiş. Yazgülü'nün bilinci açık.'' Yaralı Sami Işık'ın babası Özcan Işık da oğlunun Levent'teki bir proje mühendislik firmasında çalıştığını ve arkadaşı Agop Demir ile birlikte işe giderken patlamaya maruz kaldıklarını ifade etti.  Özcan Işık, oğlu Sami Işık ile Agop Demir'in Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

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