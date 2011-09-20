-Patlamada alev alan 6 araç söndürüldü ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ankara'da henüz nedeni tespit edilemeyen patlamanın meydana geldiği Kumrular Sokak ve civarında güvenlik tedbirleri alındı. Patlamanın ardından alev alan 6 araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Emniyet görevlileri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada yaralanan bazı vatandaşlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerine yakın olan Namık Kemal İlköğretim Okulu, öğrenciler tenefüse çıktığı sırada tahliye edildi. Henüz patlamanın nedeni ile yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.