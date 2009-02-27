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'Patlama olacak diye insanlar içeride bırakılmaz'

Türk yetkililerden, düşen uçaktaki yolcuların, 'uçağa 45 dakika sonra müdahale edildiği' yönündeki iddialarına destek geldi.

27 Şubat 2009 02:00

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden, düşen uçaktaki yolcuların, 'uçağa 45 dakika sonra müdahale edildiği' yönündeki iddialarına destek geldi.

'Yaralılara geç müdahale edildi'

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri, Türkiye'de yaşanması muhtemel kaza-kırım olaylarında, itfaiyenin tehlikenin geçmesini beklemeksizin bir an önce uçağa girip yaralıların tahliyesini gerçekleştirdiğini belirttiler.

Atatürk Havalimanı DHMİ Başmüdürlüğü yetkilileri, kaza-kırım olaylarında, itfaiyenin bir an önce uçağa müdahale ettiğini ve uçaktakilerin tahliyesini gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu işlemler sırasında, uçakta yangın çıkması durumunda bir yandan da bunun söndürülmesine çalışıldığını kaydettiler.

Yetkililer, "Uçak dursun, tehlike azalsın, içeridekiler ölsün" mantığıyla hareket etmelerinin mümkün olmadığını vurguladılar.

'Önemli olan can kurtarmak'

İtfaiye görevlilerinin özel giysilerle uçağa müdahalede bulunabileceğini belirten yetkililer, "İçeride canlı olduğu zaman itfaiye gözünü kırpmadan içeri girer. Önemli olan canlının kurtarılmasıdır. Patlama olacak diye insanları içeride bırakmak olmaz" görüşünü dile getirdiler.

Amsterdam Schiphol Havaalanı'na inişi sırasında düşen THY'nin "Tekirdağ" isimli uçağından kurtulan yolcular, Hollandalı yetkililerin uçağa müdahale etmek için yaklaşık 45 dakika beklediğini öne sürmüştü.

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