-PATLAMA ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beşiktaş'taki patlamaya, elektrikli bisikletin üstüne konulan patlayıcının neden olduğunu bildirdi. Çapkın, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Bu sabah saat 08.58'de köprünün altında bir elektrikli bisikletin üstüne konulmuş bir patlayıcı. Çok büyük çapta bir patlayıcı değil ama çok hafif bir patlayıcı da değil. Orta şiddette bir patlayıcı konulmuş ve patlama sonucunda şu anda 1'i polis memuru 7 yaralı var.''