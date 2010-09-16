-PATLAMA BÖLGESİNDE 2 PATLAYICI DÜZENEĞİ HAKKARİ (A.A) - 16.09.2010 - Hakkari Valisi Muammer Türker, patlamanın ardından olay yerine giden vatandaşlar tarafından 3 sırt çantası ile 2 patlayıcı düzeneği bulunduğunu, düzeneğin incelenmek üzere güvenlik güçlerince muhafaza altına alındığını bildirdi. Vali Türker, kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın ardından Geçitli köyünde yaşayan çok sayıda vatandaşın olay yerine gittiğini belirtti. Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandığını ifade eden Türker, şunları kaydetti: ''Olay yerinde yapılacak inceleme için kalabalığı bölgeden uzaklaştırmak isteyen askerler ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşanmış. Yakınlarını kaybeden vatandaşların psikolojisi nedeniyle bu tür olaylar yaşanabilir. Kalabalığın güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından cumhuriyet savcımız da olay yerinde incelemelerine başlamıştır. Böylesine üzücü bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.'' Vali Türker, patlamanın ardından bölgeye ilk giden vatandaşların olay yeri yakınında 3 sırt çantası ile poşette 2 adet patlayıcı düzeneği bulduğunu bildirerek, ''Düzenek jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. İncelemeden sonra patlayıcının türü ve menşei belli olacaktır'' dedi. Bu arada, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında yaşanan arbedede 2 askerin hafif yaralandığı, yaralı askerlerin helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.