Pati temizleme cihazına ABD'den patent; işte Peggymatic

İkiz kız kardeşler Yağmur ve Yaprak Sürmeli'nin, ölen köpeklerinin anısına evcil kedi-köpeklerin ayak ve tuvalet temizliği için geliştirdikleri pati temizleme cihazı, 2 yıllık incelemenin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent Ofisi'nden patent aldı.

NTV'de yer alan habere göre, Yaprak Sürmeli, yaptığı açıklamada, uzun yıllar besledikleri ve bir süre önce geçirdiği operasyon sırasında ölen köpekleri Peggy'nin anısına bu ürünü geliştirdiklerini anlattı.

Satışa hazır hale getirdikleri cihazda 3 işlevi buluşturduklarını belirten Sürmeli, cihazın kedi ve köpeklerin ayaklarını su ile fırçalayarak yıkadığını, yıkarken masaj yaptığını ve su ile popo temizliğini gerçekleştirdiğini söyledi.

Sürmeli, Peggymatic'in şarjlı, taşınabilir ve tam otomatik bir cihaz olduğunu dile getirerek, cihazı tasarlarken evde beslenen kedi ve köpeklerin pati ve popo temizliği problemine çözüm üretebilmek için uzun süre Ar-Ge çalışması yaptıklarını ve KOSGEB desteğiyle finansal problemleri aştıklarını kaydetti.

Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Sürmeli, aldıkları yurt dışı patent belgeleri sonrası çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, "Dünyada hiçbir ev elektroniği firmasında evde yaşayan evcil hayvanlar için elektronik ürün bulunmamasından dolayı bu alandaki birçok firma ilk ve tek olabilmek için Peggymatic'i kendi markası altına almak için bizimle görüşme yapıyor." ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri pati temizle cihazının yüksek ihracat kapasitesi ile ülke ekonomisine katma değer yaratabilecek bir ürün olduğunu belirten Sürmeli, aralık ayından itibaren Türkiye pazarında satışa başlayacaklarını dile getirdi.