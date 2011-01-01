-PATENT ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarımlar ve enformasyon hizmetlerine yönelik ücret tarifesini yeniden belirledi. 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarife uyarınca, patent başvurularından 10 lira, patent belgesi düzenlenmesi işlemi karşılığında da 147,63 lira ücret alınacak. Tarifede faydalı model başvuru ücreti 10 lira, tek sınıflı marka başvuru ücreti 55,76 lira, coğrafi işaret başvuru ücreti 73,56 lira, tasarım tescil başvuru ücreti de 48,98 lira olarak belirlendi. Ücret Tarifesi Tebliğine göre, E-İmza Kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılan patent ve faydalı patent başvurularında 10 lira, marka başvurularında 20 lira, endüstriyel tasarım başvurularında da 30 lira toplam başvuru ücretinden indirilecek. Yeni tarifedeki bazı ücretler şöyle: /* HİZMETLER TUTAR -------------------------------------- ------------- Patent başvuru ücreti 10,00 1 rüçhanlı patent başvuru ücreti 32,71 2 rüçhanlı patent başvuru ücreti 34,24 3 rüçhanlı patent başvuru ücreti 31,53 7 rüçhanlı patent başvuru ücreti 20,68 8 rüçhanlı patent başvuru ücreti 17,97 Patent belgesi düzenleme ücreti 147,63 Ek patent belgesi düzenleme ücreti 147,63 Lisans işlemi kayıt ücreti 63,22 Rehin işlemi kayıt ücreti 105,25 2. yıl sicil kayıt ücreti 58,64 17. yıl sicil kayıt ücreti 1.003,56 18. yıl sicil kayıt ücreti 1.122,20 20. yıl sicil kayıt ücreti 1.384,92 Faydalı model başvuru ücreti 10,00 Ek süre talebi ücreti 63,56 Devir işlemi kayıt ücreti 113,73 Rehin işlemi kayıt ücreti 105,25 Entegre devre topoğrafya başvuru ücreti 296,61 Lisans işlemi kayıt ve yayım ücreti 423,73 Tek sınıflı marka başvuru ücreti 55,76 Marka yenileme ücreti 304,41 Marka tescil belgesi düzenleme ücreti 242,29 Coğrafi işaret başvuru ücreti 73,56 Tasarım tescil başvuru ücreti 48,98 Birleşme kayıt ücreti 172,20 Unvana göre marka araştırma ücreti 25,42 Resmi Patent Bülteni ücreti 46,30 */