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Ekonomi

PATENT ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 14:11

-PATENT ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarımlar ve enformasyon hizmetlerine yönelik ücret tarifesini yeniden belirledi.  31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarife uyarınca, patent başvurularından 10 lira, patent belgesi düzenlenmesi işlemi karşılığında da 147,63 lira ücret alınacak. Tarifede faydalı model başvuru ücreti 10 lira, tek sınıflı marka başvuru ücreti 55,76 lira, coğrafi işaret başvuru ücreti 73,56 lira, tasarım tescil başvuru ücreti de 48,98 lira olarak belirlendi. Ücret Tarifesi Tebliğine göre, E-İmza Kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılan patent ve faydalı patent başvurularında 10 lira, marka başvurularında 20 lira, endüstriyel tasarım başvurularında da 30 lira toplam başvuru ücretinden indirilecek. Yeni tarifedeki bazı ücretler şöyle: /* HİZMETLER                                    TUTAR --------------------------------------    ------------- Patent başvuru ücreti                        10,00 1 rüçhanlı patent başvuru ücreti             32,71 2 rüçhanlı patent başvuru ücreti             34,24 3 rüçhanlı patent başvuru ücreti             31,53 7 rüçhanlı patent başvuru ücreti             20,68 8 rüçhanlı patent başvuru ücreti             17,97 Patent belgesi düzenleme ücreti             147,63 Ek patent belgesi düzenleme ücreti          147,63 Lisans işlemi kayıt ücreti                   63,22 Rehin işlemi kayıt ücreti                   105,25 2. yıl sicil kayıt ücreti                    58,64 17. yıl sicil kayıt ücreti                1.003,56 18. yıl sicil kayıt ücreti                1.122,20 20. yıl sicil kayıt ücreti                1.384,92 Faydalı model başvuru ücreti                 10,00 Ek süre talebi ücreti                        63,56 Devir işlemi kayıt ücreti                   113,73 Rehin işlemi kayıt ücreti                   105,25 Entegre devre topoğrafya başvuru ücreti     296,61 Lisans işlemi kayıt ve yayım ücreti         423,73 Tek sınıflı marka başvuru ücreti             55,76 Marka yenileme ücreti                       304,41 Marka tescil belgesi düzenleme ücreti       242,29 Coğrafi işaret başvuru ücreti                73,56 Tasarım tescil başvuru ücreti                48,98 Birleşme kayıt ücreti                       172,20 Unvana göre marka araştırma ücreti           25,42 Resmi Patent Bülteni ücreti                  46,30 */

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