Patent Enstitüsü: Necati Şaşmaz'ın 'Kurtlar Vadisi Darbe' başvurusu reddedildi

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in 'Kurtlar Vadisi Darbe' filmiyle ilgili yaptığı patent başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Öte yandan Patent Enstitüsü, Pana Film'in patent başvurusunu 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce, 24 Mayıs 2016'da yaptığını doğruladı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (18 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "Necati Şaşmaz'a şok!" başlıklı yazısı şöyle:

Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Pana Film’in çekeceği “Kurtlar Vadisi Darbe” filmi için Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuru reddedildi.

Birçok insan gibi ben de Pana Film’in “Kurtlar Vadisi Darbe”nin patentini aldığını sanıyordum.

Çünkü sosyal medyada buna dair bir belge dolanıyordu.

O belgeyi kullandığım “Necati Şaşmaz ‘darbe’nin patentini iki ay önce aldı” başlıklı yazım üzerine Ankara’dan bir telefon aldım.

Arayan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’dı. TPE Başkanı, şunları söyledi:

“Ali Bey, yazınızı okudum. Bir konuda bilgilendirmek için bizzat kendim arayıp, konuşayım istedim. Pana Film’in ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ için yaptığı patent başvurusunu dün itibarıyla reddettik. Köşenizde kullandığınız belge, şirketin 24 Mayıs 2016 tarihinde bize online başvurusuna dair görüntü. 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişiminden sonra ‘15 Temmuz’ ve benzeri başvurular da yapıldı. Biliyorsunuz Türkiye’de OHAL var. O nedenle şirket kuruluşları dışında hiçbir başvuruyu değerlendirmeye almıyoruz. Online ortamda yapılan patent başvurularının kurumumuz tarafından değerlendirilme ve itiraz için askı süreçleri var. ‘Kurtlar Vadisi Darbe’nin başvurusunu askıya dahi çıkmadan reddettik.”

Asan’a verdiği bilgi için teşekkür ediyor, Necati Şaşmaz’a yanıtı merak edilen şu soruyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum:

Pana Film’in iki ay önce patent başvurusunda bulunduğu “Kurtlar Vadisi Darbe” ile üç gün önce, “Gelen yoğun talep üzerine çekmeye karar verdik” diye açıkladığınız filmin senaryosu aynı mı, değil mi?