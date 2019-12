-PATENT BAŞVURU SAYISI 11 BİNİ AŞACAK ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'de ekonomik kalkınmaya paralel olarak sınai mülkiyet haklarının büyük önem kazandığına dikkat çekti ve ''2010 yılı sonunda patent ve faydalı model başvuru sayısının 11 binin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz'' dedi. Bakan Ergün, 2010 yılı marka, patent, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarım başvurularına ilişkin bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. Buradaki konuşmasında, son açıklanan kapasite kullanım oranı ve sanayi üretim endekslerine bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde de önemli bir büyüme oranı yakalanacağının görüldüğünü belirten Ergün, 2010 yılının tamamı için de yüzde 7'den fazla bir büyümenin kaydedileceğinin ''artık neredeyse kesinleşmiş'' olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2002 yılından itibaren yaşadığı büyüme sürecinin, özel sektöre dayalı bir süreç olduğunu ve bu yönüyle de sürdürülebilir bir yapı arz ettiğini vurgulayan Ergün, Türk özel sektörünün her geçen gün daha dinamik ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğunu, artık üretmek kadar, ''kaliteli ve nitelikli üretmek'', ''yüksek katma değer oluşturmak'', ''yenilik yapmak'' gibi kavramların da büyük önem kazandığını dile getirdi. Ülkenin son yıllarda hemen her alanda olduğu gibi sınai mülkiyet alanında da çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Ergün, 2008 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa TPE'ye 10 binin üzerinde buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldığını bildirdi. Sanayi Bakanı, küresel ekonomik krize rağmen 2009 yılında da başvuru sayılarının 10 binin üzerine çıktığını, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda, 2010 yılı sonunda patent ve faydalı model başvuru sayısının 11 binin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin son birkaç yıldır marka ve endüstriyel tasarım başvurularında ''Avrupa'nın en çok başvuru yapılan ilk 3 ülkesi'' arasına girdiğini anlatan Ergün, bu yılın dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre patent ve faydalı model başvuru sayısının yüzde 9 artışla 8 bin 66'ya, marka başvuru sayısının yüzde 19,6 artışla 61 bin 223'e, endüstriyel tasarım sayısının ise yüzde 14 artışla 22 bin 542'ye yükseldiğini kaydetti. Ergün, bu yılın 9 aylık döneminde (Ocak-Eylül) sınai mülkiyet başvurularının toplamda yüzde 17,1 oranında artış gösterdiğini de dile getirdi. Ülke sanayisi açısından çok büyük önem arz eden sınai mülkiyet haklarıyla ilgili istatistiki verilerin ve yaşanan gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Ergün, TPE'nin bundan sonra her 3 ayda bir sınai mülkiyet haklarıyla ilgili verileri açıklayacağını ifade etti. -YERLİ BAŞVURULARIN AĞIRLIĞI ARTIYOR- Bakan Ergün, bir diğer sevindirici gelişmenin de geçmiş yıllarda, özellikle patent başvurularında yabancı ağırlığı oldukça fazla iken, son yıllarda yerli başvuru sayılarının ağırlığının artması olduğunu söyledi. Yerli patent ve faydalı model başvurularının bu yıl, geçen yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla yüzde 19,2 oranında arttığını, patent ve faydalı model başvuruları içinde yerli başvuruların oranının ise yüzde 54,97'ye yükseldiğini belirten Ergün, şunları kaydetti: ''Patent alan başvuruları incelediğimizde gerçekten de son derece ilgi çekici ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Mesela son dönemde, parmak izinden yüz, yüzden parmak izi tanıyan biometrik bir sistem patent almıştır. Yine patinaj önleme düzenekleri için bir merkezi sıkma sistemi ve buna sahip bir patinaj önleme düzeneği patent almıştır. Bu buluş, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü açısından son derece kıymetli olabilir. Hepimizin evde ve iş yerinde sıkça karşılaştığı sorunlardan birisi, uzaktan kumandayı kaybetmektir. Son dönemde patent alan kaybolmayan kumanda sistemiyle yakında bu sorunun da çözülmesi mümkün olacak gibi görünüyor.'' Yerli marka başvurularının bu yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 oranında arttığını, marka başvuruları içinde yerli başvuruların oranının ise yüzde 85,9'a yükseldiğini belirten Ergün, marka başvurularında bu artışın hız kesmemesi durumunda bu yıl için başvuru sayısının 85 bini bulmasını beklediklerini bildirdi. Endüstriyel tasarım başvurularında da aynı olumlu seyrin gözlendiğini vurgulayan Ergün, bu yılın dokuz ayında yerli tasarım sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artışla 21 bin 791'e yükseldiğini, bu yıl yapılan tasarım başvurularının yüzde 96,7'sinin yerli başvuru sahiplerine ait olduğunu kaydetti. Bu yıl, tasarım sayısının da 30 bini aşmasını beklediklerini bildiren Ergün, bütün bu başvurularda, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerin başı çektiklerini, ancak Anadolu'nun diğer birçok şehrinde de sınai mülkiyet hakları konusundaki bilinç ve ilginin arttığına tanık olduklarını söyledi. Diğer sınai mülkiyet haklarından önemli ölçüde ayrılan coğrafi işaretlere de değinen Ergün, şöyle dedi: ''Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Adana Kebabı gibi yerel ve yöresel değerlerimizin korunmasını sağlayan coğrafi işaret başvuru ve tescil sayılarının da sürekli artıyor olması bizleri sevindirmektedir. Diğer sınai mülkiyet hakları, tescil sahibine bir tekel hakkı sağlarken, coğrafi işaretlerde tescil, belirli bir coğrafyada nitelikleriyle ün yapmış ürünleri, (gerçek üreticileri) adına tescil etmektedir.'' Ergün, bu yıl Bartın İşi Tel Kırma, Boyabat Çemberi, Oltu Cağ Kebabı, Edirne Tava Ciğeri, Terme Pidesi, İskilip Dolması, İskilip Turşusu, Akçaabat Köftesi, Hellim Peyniri, Denizli Leblebisi, Taşköprü Sarımsağı, Rakı ve İznik Çinisi gibi 13 coğrafi işaretin tescil edildiğini bildirdi. Ergün, Türkiye'nin şu an itibariyle 137 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu, 128 başvuruyla ilgili işlemlerin de devam ettiğini anlattı. -ONLİNE BAŞVURU- TPE'nin bürokrasiyi azaltmak adına 2008 yılından beri online başvuru sistemini uyguladığını hatırlatan Ergün, böylece, patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım başvurularının, Enstitü'ye herhangi bir evrak göndermeden yapılabildiğini, başvuru sahiplerine büyük kolaylık sağlayan bu sisteme olan talebin her geçen gün arttığını belirtti. Ergün, 2010 yılının 9 ayında yapılan online başvuru sayısının yüzde 51,85'lik artışla 41 bin 498'e yükseldiğini, uygulamanın yürürlüğe girdiği 2008 yılında tüm başvuruların yüzde 31'i online olarak yapılırken, bu oranın bu yılın Ocak-Eylül döneminde yüzde 56'ya çıktığını bildirdi. Enstitü'ye yapılan başvurularla ilgili her türlü bilgiye kurumun internet sitesi aracılığıyla ücretsiz ulaşmanın mümkün olduğuna da dikkat çeken Ergün, Ocak-Eylül döneminde yapılan online araştırma sayısının, bir önceki döneme göre yüzde 43 oranında artarak 20 milyona yaklaştığını, bu rakamın yıl sonuna kadar 28 milyonu aşmasını beklediklerini ifade etti. Sınai mülkiyet haklarında yaşanan gelişmelerin gelecekte elde edilecek başarının habercisi olduğunu dile getiren Ergün, bu konuda daha fazla bilinç ve duyarlılık oluşturmada herkese büyük sorumluluklar düştüğünü, bu konuyla ilgili gelişmelerin, model çalışmaların ve ilgi çekici örneklerin, yazılı ve görsel medyada daha fazla yer alması gerektiğine inandığını da sözlerine ekledi.