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Sağlık

Patatesin de gen haritası çıkarılıyor

Araştırmacılar, patatesin gen haritasının çıkararak daha dayanıklılık ve besleyiciliğin yanı sıra daha çabuk üretimi de sağlamayı hedefliyor.

28 Eylül 2009 03:00

Araştırmacılar, patatesin gen haritasının çıkararak daha dayanıklılık ve besleyiciliğin yanı sıra daha çabuk üretimi de sağlamayı hedefliyor.

Patates Gen Dizilimi Konsorsiyumu'nda yer alan 16 enstitüde görevli 50'den fazla araştırmacının çalışmalarının sonunda, patatesin gen haritasının yüzde 95'inin taslağı hazırlandı.

Araştırmacılar, 12 kromozomdan oluşan patatesin gen haritası sayesinde daha dayanıklı ve besleyici olacağını, çabuk üretiminin sağlanabileceğini vurguladı.

Projede görev alan Michigan Üniversitesi bilim adamı Robin Buell, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu, çünkü patatesin 6,3 milyarlık dünya nüfusunun beslenmesinde büyük yer tuttuğunu söyledi.

7 bin yıl önce yetiştirildi

İlk olarak 7 bin yıl kadar önce Güney Amerika'da yetiştirilen, şu anda da Antarktika hariç tüm kıtalarda yetiştirilebilen patates; mısır, pirinç ve buğdaydan sonra dünyanın en çok üretilen gıda maddeleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.

Araştırmacılar 1999-2005 yılları arasındaki çalışmalarının sonunda pirincin gen haritasını çıkarmış, geçen yıl da mısırın gen haritasının tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

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