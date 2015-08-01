Patatesin altından 160 kilo eroin çıktı!

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durdurdukları bir TIR'daki patates çuvallarının altına gizlenmiş 160 kilogram eroin ile 9 milimetre çapında 2 tabanca ele geçirdi.

TIR şoförü gözaltına alındı. Polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara karayolu Yahşihan İlçesi Yenişehir Kavşağı'nda durdurdukları bir TIR'da nakrotik köpeği 'Leydi'nin de kullanıldığı operasyon düzenledi. Van'dan Bursa'ya giden TIR'daki yüzlerce patates çuvallarının altına gizlenmiş paketler halinde eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 29 yaşındaki O.G. gözaltına alındı.

Erhan Göğem'in DHA'da yer alan haberine göre, Kırıkkale Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Ekiplerimizin koordineli çalışması sonuç verdi. Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik patetes torbaları içinde 160 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir" dedi.



TIR'da yapılan aramalar sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve tabancala ait mermiler ele geçirildi. O.G.'nin Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mucadele Şubesi'nde sorgusuna devam ediliyor.

