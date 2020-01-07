"Patates ve soğana ihracat yasağının nedeni; korku"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, patates ve soğanın yurt dışına satılmasına gelen kısıtlamayı değerlenirdi. Yıldırım, depolarda fazla miktarda soğan ve patatesin olduğu bir dönemde ihracatın bir fırsat olması gerekirken kısıtlama gelmesinin nedeninin 'öngörülemez durum ve geçen yılın fiyat hareketlerine yönelik korku' olduğunu söyledi.

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, geçen yıl artan fiyatlarla birlikte üreticinin bol miktarda patates ve soğan ektiğini bu yıl ise depolarda bol miktarda bu ürünlerden bulunduğunu söyledi. Donat, depolarda fazla ürünün bir ihracat fırsatı olduğu halde bugün Resmi Gazetede kısıtlama kararı alınmasını değerlendirdi.

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Donat yıl 2019'un ilk aylarında patates ve soğanın kilogram fiyatlarının 8-10 lirayı bulduğunu ithalat ve tanzim satışa başvurulduğunu hatırlattı. Bu yıl ürünlerin sayısının fazla olmasına rağmen ihracatın kısıtlanmasını Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım'a soran Donat, şu yanıtı aldı:

"Üretim planlamamız yok, elde sağlıklı verileri de yok. Dolayısıyla öngörülemez durum yüzünden geçen yılki fiyat hareketlerine yönelik korku hakim. Kamu tarafı fiyatların yükselmesindense ürünlerin depolarda çürümesini tercih edebiliyor”

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"Böylesi anca Türkiye'de olur"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, patates ve soğanın yurt dışına satışının kısıtlanmasını değerlendirdi. Yıldırım, kısıtlamayı "Böylesi anca Türkiye'de olur dedirten bir karar daha" sözleriyle açıkladı ve ekledi: "Kuru soğan ve patates ithalatı serbest, ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlandı. Dolaylı yasak. Karar, Resmî Gazete'de yayınlandı"

"Gelecek yıla ekim az olur; fiyat patlar"

Ekonomist Uğur Gürses de Yıldırım'ın tweetini tanımlayarak karar hakkında şunu yazdı: "Kendinden menkul faiz-enflasyon teorileri uyduranların 'Örümcek Ağı Kuramı- Cobweb'den haberi olmayabilir. Bu yıl ' ihracat yasağı-ithalat serbestisi' ile ucuzlatırsanız iyice, gelecek yıla ekim az olur; fiyat patlar."