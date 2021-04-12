Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates ve soğanların alınacağını açıklaması üzerine patates üreticileri, "Yardım için can çekişmemizi beklediler" diyerek geç kalındığını söylediler.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada çiftçinin elinde kalan patates ve soğanları ramazan öncesinde hibe olarak dağıtacaklarını belirterek "1 milyon 200 bin ton patates ve 300 bin ton soğanı devlet olarak alalım ve hibe olarak vatandaşlara dağıtalım" ifadelerini kullandı. Nevşehir ve Niğde yöresinde patates üreticileri yaklaşık bir ayı aşkın süredir zor durumda oldukları ve bu durumun gündeme gelmesine karşın zamanında hareket edilmediğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patates-soğan adımını "Yardım için can çekişmemizi beklediler" diyerek nitelendiren patates üreticisi Murat Yolalan, "Bizim ürettiğimiz patatesin 1 lira maliyeti var. Biz filizlenme başladığında 15 kuruşa bile bu patatesi sattık. Zarar ettik. Şimdi alınan karar geç kalınmış bir karar. Bunu bir ay önce yapmalıydılar. Niğde-Nevşehir yöresindeki patatesler filizlendi. Üreticinin elindeki patates ne kadar kullanılır tartışılır. Ama depo ve ambarlarda olan patateslerde tüketilecek olanlar vardı. Bu karar yine daha çok şirketlere yaradı üretici her halükârda zararda" dedi.

Elinde 50 ton patatesi olduğunu anlatan Yolalan, "Toplam mahsulün büyük bir kısmı çürüdü. Bir kısmını da hayvanlara yediriyorduk. Elimizde kalanın da son zamanları, filizlendi" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Erdoğan'ın açıkladığı kararın geç kalınmış ve planlamasında hata olan bir karar olduğunu kaydederek "Çiftçinin elindeki kötü patatesi değil, iyisini alacak. Oysa ki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üreticinin elindeki zararı karşılamalı ve tüm patatesi almalılar. Geç kalınmış bir karar. Şu anda aldıkları ürünü pazara vermeyecekler, dar gelirliye dağıtılacaklar. TMO ürünün belli bir oranını elinde tutup piyasayı dengelemezse ileride patates fiyatlarında artışla karşı karşıya kalırız. Biz bunu iki ay önce gündeme getirdik. Keşke zamanında hareket edilseydi de çiftçi bu kadar zarara uğramasaydı" ifadelerini kullandı.

Borçlu çiftçi intihar etti

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