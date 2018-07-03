Patates ihraç eden Türkiye, Suriye'den neden ithalat yaptı?

Artan fiyatlar karşısında Türkiye’nin Suriye’den patates ithal etmesini değerlendiren Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaşanan sıkıntının temelinde üretimdeki plansızlık ve tarım piyasalarındaki başıboşluğun yattığını savundu.

Suriye’den ithal edildiği söylenen patatesin, ‘Türkiye kontrolündeki bir bölgeden' geldiği için resmi olarak ithalat sayılamayacağını savunan Yıldırım, “Bu patatesi kimin getirdiği, hangi mevzuata dayanarak ithal edildiği de net olarak bilinmiyor. Yıllık ortalama 4.5 milyon ton patates üreten 200 bin ton ihracat yapan Türkiye, 4 bin ton patatesle fiyat düşürebiliyorsa, üretimden dış ticarete uygulanan politikanın ne denli etkisiz olduğunu gösteriyor” dedi.

"Fiyat artışının temel nedeni üretimdeki düşüş, hastalık ve iklim değişikliği"

Yıldırım, Dünya gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan yazısında, Türkiye’de soğan ve patates fiyatlarının artışına dair şunları söyledi:

“Patates ve soğandaki fiyat artışının temel nedeni üretimdeki düşüş, hastalık ve iklim değişikliği. Son 3 yıldır patates fiyatı çok düşük seyretti. Dolayısıyla üretici zarar ettiği için patates ekimini azalttı. 2015’te 1 milyon 538 bin 787 dekar alanda patates ekimi yapılırken, 2017’de 1 milyon 428 bin 835 hektara geriledi. 2018’de bunun daha da düşük olduğu ifade ediliyor. Üretimdeki düşüşe bağlı olarak piyasada patates azaldı. Fiyat yükseldi.

“Bir başka önemli neden hastalık. Patates mildiyösü (Phytophthora infestans), olarak bilinen hastalık nedeniyle verimin yarı yarıya azaldığı ifade ediliyor. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hafta sonu CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında Adana ve yöresinde 300 bin ton patates üretimi beklenirken 170 bin tona gerilediğini söyledi. Yağış nedeniyle tarlaya girip hasat yapılamadığını söyledi. Benzer bir durum kuru soğanda da yaşanıyor.”

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