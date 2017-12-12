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Patates çuvalları arasında 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

12 Aralık 2017 18:57

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında durumundan şüphenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada patates çuvalları arasında gizlenmiş 17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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