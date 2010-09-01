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Yaşam

PATARA KAZILARINA SON KAŞ (A.A)

01 Eylül 2010 12:37

-PATARA KAZILARINA SON KAŞ (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı antik Patara kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülen kazıların bu yılki bölümü tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Işkan Işık başkanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü yaklaşık üç ay sürdü. 22 yıldır sürdürülen kazıların bu yılki bölümünde 100 bilim adamı, arkeoloji öğrencisi ve işçi çalıştı. Prof. Dr. Işık, bu yıl kazı çalışmalarında en kapsamlı onarım ve kazıları ana caddede yaptıklarını söyledi.  Işık, şu bilgileri verdi: ''Ana caddedeki kazı çalışmalarımız bu sene itibarıyla sonlanmış durumda. Alanın diğer bölümlerinde de çok ciddi bir onarım ve yeniden ayağa kaldırma çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu işlerimize paralel olarak Meclis binasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre içinde Patara Deniz Feneri'nin onarım çalışmalarına da başlamayı umut ediyoruz.'' Prof. Dr. Işık'ın verdiği bilgiye göre, Patara'da bu yılki kazılarda yeni mezar türleri ortaya çıkarıldı. Torpido mezar denilen, yeni bir tür pişmiş mezar türü gün ışığına çıkarıldı. Bu mezarlarda kıymetli küçük eserler bulundu.  Patara su yolunda yapılan kazılarda ise kent içi su sisteminin tespitine devam edildi. Kentin erken dönem yerleşimleri hakkında surlar başta olmak üzere, yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı.

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