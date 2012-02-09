-Patagonya'da olabilecek bir durum değil İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasına ilişkin, ''MİT Müsteşarı Fidan'ın, Başbakanın'ın, Başbakan Yardımcısı'nın, Başsavcı'nın haberi olmadan çıkarılan bir fezlekeyle telefonla haber verilerek çağrılması konusu... Bu, sanıyorum Patagonya'da olabilecek bir durum değil'' dedi. Öneş, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Demokratikleşme Programınca düzenlenen ''Türkiye Başa mı Dönüyor? Kürt Meselesinde 1990'lar ve Bugün'' konulu panelin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılmasına ilişkin bir soru üzerine Öneş, tecrübesi olan bir vatandaş olarak süreci izlediğini belirterek, Türkiye'nin gelişim süreci içinde bu olaylarla karşılaşmasının her zaman mümkün olduğunu, beklenen ve beklenebilen bir olay olduğunu söyledi. Öneş, ''Ama dünkü olayın oluş şekli, Başbakan'ın güvendiği, itimat ettiği, sadece Başbakan'ın değil, devlet yönetim kadrosunun güvendiği MİT Müsteşarı Fidan'ın, Başbakanının haberi olmadan, Başbakan Yardımcısının haberi olmadan, Bakanlar Kurulu üyelerinin haberi olmadan, Başsavcının haberi olmadan çıkarılan bir fezlekeyle medyadan çıktığı gün, telefonla haber verilerek çağrılması konusu. Bu, sanıyorum Patagonya'da olabilecek bir durum değil'' diye konuştu. Bu durumun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Öneş, ''Burada demek ki bir hukuk güvencesi yok, bir hukuk sistemine bağlılık yok, ayrıca bir devlet tecrübesi geleneği içerisinde kurumsallaşmış bir anlayış yok'' dedi. Bu olayın, Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Öneş, ''Bu olay, nitelikli demokrasi ihtiyacı için siyasetin, iktidarın, diğer siyasetçilerin çok yakından ilgilenmesi ve hukukun üstünlüğü kavramının içinin nasıl doldurulması gerektiğini, böylesine bir sistemin kurumsallaştırılması, bir zihinsel dönüşüm yaratma ihtiyacını göstermesi bakımından çok önemli görüyorum. Toplumda bütün kurumlarda bunun değerlendirilmesi gerekir. Muhalefetin de meseleyi, temel mesele olarak almadan, bir iç politika malzemesi olarak değerlendirmesi ibret verici'' değerlendirmesinde bulundu.