-''Pat pat''ı dört çeker yaptı DÜZCE (A.A) - 14.10.2011 - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tornacılık yapan Recep Er, ''pat pat'' olarak tabir edilen tarım aletini yerli araç şanzımanı ile destekleyerek dört çeker haline getirdi. Recep Er (50), Edilli köyündeki fındık bahçelerinde arazinin dik olması nedeniyle ''pat pat'' olarak tabir edilen tarım aracını kullanamadığı için kendi imkanlarıyla 4x4 arazi aracına dönüştürdü. Aracın önce üzerini kapatarak tasarlayan Er, daha sonra Murat 131 marka aracından söktüğü şanzımanı taktı. İlk etapta istediği verimi alamadığı aracına bir şanzıman takviyesi daha yapan Er, aracı 16 ileri 4 geri vitesli haline getirmeyi başardı. Aracın arkasına buzdolabından söktüğü kapağıda monte ederek tamamlayan Er, fındık bahçelerindeki dik rampalara sorunsuz bir şekilde çıkıyor. Ürettiği aracın patentini almak için henüz başvuruda bulunmadığı anımsatan Er, makine mühendisliği fakültesini maddi imkansızlar nedeniyle tamamlayamadığını belirtti. Yaptığı aracın her parçasının elinden geçtiğini ifade eden Er, şöyle konuştu: ''4 çeker aracımı tamamen fındık bahçesi için yaptım. Ayrıca araç önüne taktığım aparatlarla tırpan ve bahçeyi kazma işlemleri yapıyor. 2 ton yük çekiyor. Kumda, bayırda, çayırda her yerde gezecek şekilde oldu. 17'lik su motoru var. 13'lük, 10'luk konabilir. Yani gücüne göre yük çeker. Şanzıman, defransiyeli Murat 131'den ekledim. Araç çift şanzımanlı, 16 ileri 4 geri vites var.'' Sponsor bulabilmesi halinde seri üretime geçebileceğini belirten Er, ''Patentini alacağım fakat sponsorsuz bu işler yürümüyor. Bize lazım olan sermaye. İlk pat pat da benim imalatımdır'' iddiasında bulundu.