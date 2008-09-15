Pat Garrity basketbola veda etti



NBA'de Orlando Magic'in tecrübeli oyuncusu Pat Garrity, basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı. 32 yaşındaki tecrübeli forvet Pat Garrity, basketbol kariyerine son noktayı koydu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Garrity, "NBA'de forma giydiğim olağanüstü 10 sezonun ardından basketbol kariyerime son verme kararı aldım. Bu zorlu süreçte Magic forması giydiğim için çok mutluyum" dedi.



2007-2008 sezonunda 31 maçta görev yapan Garrity, 2.1 sayı ve 1.4 ribaunt ortalaması yakalamıştı. NBA'de toplam 552 maçta süre alan tecrübeli isim, 7.3 sayı – 2.6 ribaunt ve 0.8 asist ortalaması yakaladı.

