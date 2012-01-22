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Spor

Pastore, bir ay sahalardan uzak ANKARA (A.A)

22 Ocak 2012 16:39

-Pastore, bir ay sahalardan uzak ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldız futbolcusu Javier Pastore'nin, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, 22 yaşındaki futbolcunun, Sable-sur-Sarthe ile yapılan ve 4-0 Paris Saint Germain'in galibiyetiyle sona eren kupa maçında sakatlandığını, iyileşmesinin 4 hafta kadar süreceğini söylediler. Paris ekibine, 42 milyon avro karşılığında Palermo'dan transfer olan Pastore, şu ana kadar takımının formasıyla 7 gol attı.

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