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Yaşam

Pastırma yazı bitiyor, kış geliyor

"Hava sıcaklıkları 5-6 derece düşecek"

17 Kasım 2015 15:12

Ülke genelinde devam eden ve pastırma sıcakları olarak bilinen, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler geride kalıyor. Yapılan açıklamaya göre havalar bir hafta sonra mevsim normallerine dönecek.

Radikal’in haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren soğuk ve yağışlı havanın Trakya'dan giriş yapacağını belirtti.

Beklenen soğuk havanın Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar yağışı bırakabileceğini ifade eden Şen, "Pastırma sıcaklarının son günlerini yaşıyoruz. Hava, bir hafta sonra mevsim normallerine dönecek. Hava sıcaklıkları 5-6 derece düşecek. 23-24 Kasım'daki soğuma da Trakya ve batıda kayak merkezlerine kar yapar. Şehir merkezlerinde kar yağışı beklemiyoruz" diye konuştu.


Gelecek ayın sonlarına doğru batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerine ulaşarak, kış şartlarının kendisini göstermeye başlayacağını, doğuda ise kar yağışının devam edeceğini vurgulayan Şen, iç kesimlerde sisin, batıda ise bir hafta daha pastırma yazının etkisini sürdüreceğini aktardı.

 

"İstanbul'da yoğun kar yağışı beklemek doğru değil"


Şen, İstanbul'da şehir yüksekliğinin az olması nedeniyle çok yoğun kar yağışı beklemenin doğru olmadığını belirtti.

İstanbul'un "ısı adası etkisi"nde kaldığını anlatan Şen, "İstanbul'da çok yoğun kar yağışı beklemek doğru değil. Binaların güneşten aldıkları enerjiyi tekrar ısıtması, şehirdeki sıcaklığın 2-3 derece daha fazla olmasına sebep oluyor. Bu nedenle kırsal alanlarda beklenen kar yağışı, İstanbul'da olmaz" dedi.

 

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