T24 LogoT24 Logo
Spor

Passolig'e durdurma kararı

Stadlara girişte uygulanamaya sokularak tartışmaya yol açan e-bilet yerine artık normal bilet satışı yapılabilecek

08 Mayıs 2014 12:00

Ankara 16'ncı Tüketici Mahkemesi, tartışmalara yol açan 'Passolig' uygulamasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, "Tüketici kitlesinin mağduriyetine sebep olmamak için" uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Bu kararla birlikte kulüpler, normal bilet satışı yapabilecek.

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi avukatları, e-bilet uygulamasının tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle Ankara 16'ncı Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu.

Talebi inceleyen mahkeme, Passolig uygulamasını durdurdu.

Mahkeme kararın yayımlanması için, Basın İlan Kurumu'na da talimat yazısı yazdı.

ETİKETLER

passolige biletuygulamastadlara girişnormal bilet satışımaçlarmahkemeankaradurdurma kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24