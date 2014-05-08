Passolig'e durdurma kararı

Ankara 16'ncı Tüketici Mahkemesi, tartışmalara yol açan 'Passolig' uygulamasına ilişkin kararını verdi. Mahkeme, "Tüketici kitlesinin mağduriyetine sebep olmamak için" uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Bu kararla birlikte kulüpler, normal bilet satışı yapabilecek.
Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi avukatları, e-bilet uygulamasının tüketiciyi mağdur ettiği gerekçesiyle Ankara 16'ncı Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu.
Talebi inceleyen mahkeme, Passolig uygulamasını durdurdu.
Mahkeme kararın yayımlanması için, Basın İlan Kurumu'na da talimat yazısı yazdı.