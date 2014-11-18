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Spor

Passolig uygulaması Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig'i Anayasa'ya aykırı bularak uygulamayı AYM'ye taşıma kararı aldı

18 Kasım 2014 22:16

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

Tahsin Güner’in DHA’da yer alan haberine göre, Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin Türkiye Futbol Federasyonu ve Aktif Bank aleyhine Passolig uygulamasının iptali için açtığı davanın görülmesine devam edildi. 

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig'le ilgili tedbir uygulanması talebini reddederken, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un elektronik bilet uygulaması hariç Passolig'e dayanak teşkil eden ilgili maddelerinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu iddiasını Yüksek Mahkeme'ye götürdü. Passolig uygulamasıyla ilgili son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek. 

 

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