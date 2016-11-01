Passolig cezalı taraftarlara bilet sattı!

Eskişehirspor taraftarı, cezalı oldukları maçta kendilerine bilet satıldığı iddiası ile Passolig hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Adalet Sarayı önünde bir araya gelen taraftarlardan Efeler Tribünü Basın Sözcüsü Ali Erginer, "2015-2016 sezonunda, İstanbul Başakşehir taraftarıyla stadımızda yaşadığımız olaylardan dolayı biz ceza almıştık. Dört maçımızı bitirdik. Son cezalı maçımız Eskişehir-Bandırma maçına denk geliyordu. Passolig sistemi açık mı unuttu ne yaptı bilmiyorum ama bize biletleri sattı.



Biz taraftar olarak otobüs ayarladık. Bütün imkanlarımızı sağladık maddi olarak özellikle. Buradan Ankara'ya yola çıktık. Maçımız Ankara Osmanlıspor stadındaydı. Polatlı girişinde polis arkadaşlar bizi çevirdi. Cezalı olduğumuzu, bu maça giremeyeceğimizi ve geri dönmemiz gerektiğini söylediler. Biz aşağı yukarı 80-90 taraftar, Passolig'in satmış olduğu biletlerden dolayı Polatlı üzerinden Eskişehir'e geri döndük. Bizim bu mağduriyetimizden dolayı Passolig'in bizim maddi açıdan harcamış olduğumuz giderlerin ödemesini talep ediyoruz" dedi.

"Bu, Passolig'in dolandırma şeklidir"

Yasal olarak haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Ali Erginer, şu şekilde konuştu: "Biz Passolig'e suç duyurusunda bulunacağız. Bu, tamamen Passolig'in taraftarlara uygulamış olduğu bir dolandırma şeklidir. Benim cezalı olduğum benim TC numaramda belirtilmiş olmasına rağmen, bilet satması utanç verici bir şeydir.



Kimse parayı sokaktan bulmuyor sonuçta. Bizim istediğimiz Türkiye genelinde güzel, seviyeli, şiddeti azaltan bir taraftar grubuyla maçları rahat bir şekilde aile ortamında izlemektir. Bizim amacımız, asıl derdimiz bu."