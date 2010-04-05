Paskalya kutlamalarında 3 kişi öldü

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Santorini adasındaki kutlamalar sırasında havai fişek depolarında meydana gelen patlamalarda 21 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.



Gösteriler sırasında ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda, Mora yarımadasının Moshohori kasabasında maytap yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu araçta bulunan 25 yaşında bir kişi yanarak ölürken, Girit'in Kandiye kentinde elinde maytap patlayan 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Sakız adasında ve Argos kentindeki kutlamalar sırasında havai fişeklerden ağır yaralanan 16 yaşlarındaki iki gencin ise Atina'ya sevk edilerek, tedavi altına alındığı kaydedildi.



Yunanistan'da, Hristiyan inancına göre, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişinden sonraki dirilişinin kutlandığı Paskalya'da, kiliselerde yapılan ayinlerin ardından havai fişek gösterileri düzenleniyor.