Paşinyan ve Aliyev, 6 Nisan'da bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 6 Nisan’da Brüksel’de bir araya geleceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) dün (30 Mart), Brüksel’de Ermenistan ve Azerbaycan’dan üst düzey yetkililerin görüşmesine ev sahipliği yaptı. İki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunmasının amaçlandığı görüşmede gündemin 6 Nisan’da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yapacağı görüşme olduğu belirtildi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 6 Nisan’da Aliyev ile bir araya geleceklerini doğruladı.

En son 14 Aralık 2021'de yine Brüksel'de Michel'in ev sahipliğinde yapılan üçlü görüşmeden sonra yeniden bir araya gelecek olan iki liderin bölgesel işbirliği yapmalarının isteneceği düşünülüyor.