Paşinyan: Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi, kara ve demiryolu ulaşımının yeniden başlatılması için istişareye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme olasılığı gördüğünü belirterek, kara ve demiryolu ulaşımını yeniden başlatmayı istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ermenistan haber ajansı Armenpress'in aktardığına göre, bugünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu açıklamalarda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, kara ve demiryolu ulaşımının yeniden başlatılmasını istişare etme olasılığı görüyoruz. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmada, Ermenistan'ın "yapıcı adımlar" için "ilerlemeye hazır olduğunu beyan etmesi" halinde, "Ermenistan hükümeti ile ilişkilerimizi kademeli olarak normalleştirmek için çalışabiliriz. Artık barış ve istikrarı kalıcı hale getirip ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliği şartlarını sağlamalıyız" demişti.

Azerbaycan'ın da kapsamlı bir barış anlaşması için Ermenistan ile müzakereler başlatmayı önerdiğini aktaran Erdoğan şöyle devam etmişti:

"9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonda mutabık kalındığı üzere tüm bölgenin birbirine bağlanması suretiyle, güney Kafkasya'yı dönüştürecek yeni fırsatlar doğacaktır. Bu tarihi fırsatı iyi kullanmak isteyen tüm taraflarla çalışmaya hazırız. 5'li ya da 6'lı bir platform önerimiz ortada. Bu platformun içinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan var. Hatta biz dedik ki bunun içerisine Gürcistan'ı da koyalım. Eğer bu platform bu şekilde kabul edilmiş olsa öyle zannediyorum ki bölge çok daha rahatlayacak. Çünkü bölgede demir yollarının, otoyolların yapılması gerekiyor."