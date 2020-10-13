Paşinyan: Dağlık Karabağ sorunun kilidini ancak Türkiye'nin tutum değişikliği açabilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Moskova'da üzerinde uzlaşı sağlanan ateşkesin ardından verdiği ilk mülakatta Paşinyan, bununla birlikte Ankara'nın pozisyonunu değiştirdiğine dair hiçbir işaret görmediğini belirtti.

'Türkiye'yi ateşkesi sabote etmekle' suçlayan Paşinyan ayrıca, Reuters'a verdiği mülakatta, 'Ankara'yı yayılmacı hırslarını daha ileriye taşıma amacıyla Güney Kafkasya bölgesine girmeye çalışmakla' itham etti.

"Azerbaycan'ın savaşı bırakacağına inanmıyorum"

Paşinyan, "Türkiye'nin konumu değişmediği sürece Azerbaycan'ın savaşı bırakacağına inanmıyorum" dedi.

Bakü yönetimi, Moskova'da varılan geçici ateşkesi uygulamaya açık olduğunu dile getirmekle birlikte Ermenistan tarafını bu mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ise Azerbaycan'ın suçlamalarını reddediyor.

"Türkiye, Azerbaycan'a talimat verdi"

Euronews'in haberine göre; Türkiye'nin ateşkes görüşmeleri öncesinde alenen Azerbaycan'ın savaşmaya devam etmesi gerektiği yönünde görüş beyan ettiğini söyleyen Paşinyan, anlaşmadan sonra da Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı aradığını kaydetti.

Ermeni Başbakan, Türkiye'nin ateşkes sonrası yaptığı çağrının amacının, "Çatışmaların hiçbir koşulda durdurulmaması ve buna cesaret dahi edilmemesi adına (Bakü'ye verilen) gerçek bir talimat olduğunu" öne sürdü.