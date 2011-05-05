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PASİNLER'DEKİ TACİZE 2 GÖZALTI ERZURUM (A.A)

05 Mayıs 2011 10:30

-PASİNLER'DEKİ TACİZE 2 GÖZALTI ERZURUM (A.A) - 05.05.2011 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde kadın öğretmenin okul çıkışı darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından oluşturulan özel ekibin, 6 Nisan tarihinden beri yaptığı çalışmalar neticesinde öğretmen A.K'ye yapılan saldırıya yönelik bölgede yapılan geniş çaplı soruşturmada 2 zanlı tespit edildi. Öğretmen A.K'nin verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda ilçede polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.N (24) ve Ü.A (24), burada yapılan sorgulama ve İbrahim Hakkı Devlet Hastanesindeki muayenenin ardından Erzurum'a gönderildi.

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