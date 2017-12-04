Pasifik bölgesinde Güney Kore - ABD tatbikatı

Güney Kore ve ABD'nin şimdiye kadarki en kapsamlı ortak hava tatbikatına on binlerce asker ve 230'un üzerinde askeri uçak katılıyor. ‘Hayalet uçak' F-22 Raptor ve B-1B tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının da katıldığı Pasifik bölgesindeki tatbikat beş gün sürecek.

Kuzey Kore tatbikatın her an nükleer savaşa yol açabilecek ‘açık ve kapsamlı bir provokasyon' olduğunu duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster kuzey Kore ile savaşma ihtimalinin gün geçtikçe arttığı uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham ‘önleyici savaş' ihtimalinin arttığına dikkat çekti. Graham CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin yeniden yeraltı nükleer denemesi yapması durumunda "ABD'nin son derece ağır tepki göstereceğine hazırlıklı olması gerektiğini" belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleri bütün dünyada endişeyle izleniyor. Pyongyang rejimi son olarak çarşamba günü uzun menzilli taşıyıcı füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore 2006 yılından bu yana yaptığı yer altı nükleer denemelerinde kullandığı bombaların tahrip gücünü her defasında arttırıyor. Pyongyang'dan yapılan açıklamada Hwasong-15 tipi kıtalar arası füzenin bütün ABD'yi menzili içine aldığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer deneme yasağına uymadığı için Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı.

dpa/AFP/AG/BÖ

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