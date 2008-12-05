Pasif içicilik kısır yapıyor

Araştırmaya göre, sigarada bulunan toksinler, üremeyle ilgili hormon faaliyetlerini etkileyerek, kadınların bünyelerinde kalıcı hasara yol açabiliyor.New York'ta bulunan Rochester Üniversitesinin öğretim üyesi Luke Peppone ve Roswell Park Kanser Enstitüsünde görevli Dr. Kenneth Piazza'nın öncülüğünde yapılan, 4 bin 800 kadının durumunun incelendiği çalışmada, sigara içen ya da pasif içici olan kadınlara, hamileliklerinin detayları, hamile kalma girişimleri ve yaptıkları düşüklerle ilgili sorular soruldu.Sonuçları "Tobacco Control" dergisinde yer alan çalışmada, denek kadınların yüzde 11'inin hamile kalmakta zorlandığı, üçte birinin ise en az bir düşük yaptığı belirlendi.Araştırmaya göre, ebeveynleri sigara içen kadınlar, sigarasız ortamda büyüyen kadınlara göre yüzde 26 oranında daha zor hamile kalıyor ve düşük yapma oranları da söz konusu kadınlara kıyasla yüzde 39 daha fazla.