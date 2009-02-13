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Sağlık

Pasif içicilik kavrama bozukluğu riskini artırabilir

Sigara dumanına maruz kalmanın kavrama bozukluğu riskini artırabileceği bildirildi.

13 Şubat 2009 02:00

Sigara dumanına maruz kalmanın kavrama bozukluğu riskini artırabileceği bildirildi.

Cambridge ve Michigan üniversitelerinden bilim insanları, 50 yaş ve üzerindeki sigara içmeyen ya da sigarayı bırakmış yaklaşık 5 bin kişiden alınan tükürük örneklerinde nikotin emiliminden sonra ortaya çıkan kotinin maddesinin seviyesini ölçtü.

Daha sonra, ezber, hesaplama kabiliyetiyle dakikada en fazla kaç kelime (örneğin kaç hayvan) sayabildiklerini görmek için katılımcılar teste tabi tutuldu.

Yüksek kotinin seviyesi ile kavrama eksikliği riskinin bağlantılı olduğunu gören araştırmacılar, bunun hiç sigara içmeyen kişilerde de gözlendiğini vurguladılar.

Araştırmacılar, pasif içiciliğin kalple ilgili hastalıklara davetiye çıkarabileceğini ve bu hastalıkların kavrama bozuklukları ile bunama riskini artırabileceğini belirttiler.

Araştırma, "British Medical Journal" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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