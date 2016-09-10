Pascal Nouma'dan yasadışı bahis açıklaması

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, yasadışı bahis sitelerie yönelik operasyonda adı geçen bir markanın reklamında oynadığı yönündeki haberlere ilişkin “Marka yüzü değilim. Bilgim olsa reklamda oynamazdım. Gerekirse ifade veririm” dedi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma, oynadığı reklam filmi nedeniyle bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Pascal Nouma şu ifadeleri kullandı:



"Bugün bazı yayın organlarında yer alan arandığıma ilişkin haberlerle ilgili olarak duyduğum derin üzüntü nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu ve gereği hissettim. Söz konusu reklam filmi Avrupa Kupası döneminde 1 ay yurt dışında yayınlanmak üzere çekilmiş bir reklam filmidir. Söz konusu marka ile yıllık marka yüzü olarak anlaşma yaptığım doğru değildir. Reklam filminin çekimleri de, sözleşmesi de yurtdışında yapıldı. Haberlerde yer alan firmanın ülkemizle yaşadığı husumetle ilgili hiçbir bilgim yok kaldı ki böyle bir bilgim olsa şartlar ve koşullar ne olursa olsun böyle bir projede yer almazdım. Türkiye'deki ikamet adresim bellidir. Tarafıma konuyla ilgili herhangi bir tebligat yapılmamıştır ve şu an için ifadeye çağırılma durumum yoktur. Ben her şekilde ihtiyaç duyulduğu taktirde savcılık makamlarına ifade vermeye hazırım. Saygılarımla."

İstanbul’da düzenlenen yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine yönelik operasyonda 57 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan şüphelilerin 700 milyon dolarlık mal varlığına el konulmuştu.



Son 5 yılda internet aracılığıyla yasadışı bahis oynadığı belirlenen 2 milyon 500 bin kişiye 100'er lira para cezası kesileceği bildirilmişti.