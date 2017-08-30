Pasaportuna el konulan Aslı Erdoğan, Barış Ödülü'nü alamayacak

PEN (Uluslararası Yazarlar Birliği) Onursal Üyesi Aslı Erdoğan, pasaportuna el konulmasından dolayı Almanya'da kendisine verilecek Barış Ödülü'nü almaya gidemeyecek.

Özgür Gündem davasında tutuklu yargılanan Erdoğan, 4 ay sonra görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Erdoğan’ın yurtdışına çıkış yasağı ise 22 Haziran’da kaldırılmıştı. Ancak alınan kararla Erdoğan’ın pasaportuna el konularak yurtdışına çıkışı engellendi. Erdoğan, 22 Eylül tarihinde Almanya'nın Osnabrück kentinde düzenlenecek ödül törenine katılamayacak. Alman kanalı ZDF de, Erdoğan’ın pasaportuna el konulduğu için törene katılamayacağını duyurdu.

Sendika.org’un haberine göre Barış Ödülü, Erdoğan’a Türkiye’deki politik gelişmelere ilişkin yazdığı yazılarından dolayı verilecek. PEN Onursal Üyesi seçilen Aslı Erdoğan, daha öncede layık görüldüğü ödülleri, yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için alamamıştı. Ödüller Türkiye’de yazara teslim edilmişti.

Yazar Erdoğan, Almanya'da önemli ödüller arasında sayılan Erich Maria Remarque Barış Ödülüne de layık görülmüştü.