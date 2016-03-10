Pasaportlar yeniden değişiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, pasaportların tekrar değiştirilerek AB'ye uyumlu yüksek güvenlikli pasaportlar için yakında ihaleye çıkılacağını belirtti.

Türkiye, AB İle yaptığı proje kapsamında Schengen uyumlu yeni pasaportlar için yakında ihaleye çıkacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, yeni pasaportu, “çipi kendi içinde olan, içinde parmak izi ve diğer bilgilerin yer aldığı pasaport” olarak ifade etti. Koru pasaportların kısa süre önce değiştiğinin hatırlatılması üzerine de “O pasaportlar 5 sene önceki güvenlik sistemine göre hazırlanmıştı. Güvenlikle ilgili, sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada çok daha üst standartlar geldi. Yeni pasaportlarımız ile bazı Avrupa Birliği üyelerinden ile daha yüksek güvenlik standartlı pasaportlara sahip olacağız” diye konuştu.

Sözcü’nün haberine göre diplomatik kaynaklar, Türkiye’de vatandaşların yaklaşık yüzde 10’unun pasaport sahibi olduğuna ve yurtdışına seyahat ettiklerine dikkat çekiyorlar. Diplomatlara göre, AB ile zorlu süreçten sonra gerçekleştirilecek vize muafiyeti, bu yüzde 10’luk vatandaş diliminin AB’ye kolay kısa süreli seyahat yapabilmesine olanak sağlayacak. Bir Türk yetkili, “Vize muafiyeti psikolojik bariyerin aşılması anlamına geliyor” derken, bir AB diplomatı da “Türk vatandaşlarına vize muafiyeti, en çok vize için hali hazırda başvuran, belge sunan, gerektiğinde kuyruk bekleyen pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının işini kolaylaştıracak. Vatandaşlar, Avrupa ülkelerine kısa süreli turistik ya da iş bağlantısı yapma seyahatlerinde, vizesiz yolculuk yapabilecekler” ifadelerini kullandı.